20 Aralık 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor'da Trabzonspor mesaisi başladı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 18.12.2019

İttifak Holding , 'in 16. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

Antrenmanda , Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic, Marko Jevtovic ve Savaş Polat takımdan ayrı çalıştı.

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