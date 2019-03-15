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Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 15.03.2019
Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında Çaykur Rizespor’u konuk edecek Atiker Konyaspor, hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlılar son çalışmasını Kayacık Tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana menisküs ameliyatı olan Mücahit Atalay ve Fallou Diagne ile tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare katılmadı. Koşu, ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 3 ile devam etti. Atiker Konyaspor'un antrenmanı taktik çalışma ile sona erdi.
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