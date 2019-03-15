15 Mart 2019, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor Rizespor hazırlıklarını tamamladı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2019

’in 26. hafta maçında ’u konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlılar son çalışmasını Kayacık Tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana menisküs ameliyatı olan Mücahit Atalay ve Fallou Diagne ile tedavisine devam edilen Mustapha Yatabare katılmadı. Koşu, ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 3 ile devam etti. 'un antrenmanı taktik çalışma ile sona erdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Konyaspor, 'Seyit Onbaşı' ile sahaya çıkacak Konyaspor, 'Seyit Onbaşı' ile sahaya çıkacak
Konyaspor'da Rizespor maçı hazırlıkları Konyaspor'da Rizespor maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor 4 eksikle çalıştı Atiker Konyaspor 4 eksikle çalıştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör