20 Şubat 2019, Çarşamba
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Konyaspor Avrupa kovalıyor!
Giriş Tarihi: 20.02.2019
Konyaspor’a Kadıköy’de beraberliği getiren Fofana, Kayseri ve Göztepe’ye gözdağı verdi.
Konyaspor'un Fenerbahçe karşısında tek golünü atan ve beraberliği getiren Fofana, evlerinde oynayacakları Kayseri ve Göztepe karşısında alınacak 6 puanın Avrupa kupalarına gitme yolunda kendilerine yardımcı olacağını söyledi. 27 yaşındaki Fildişili sol açık, "Bu maçlar zor olacak ama 6 puan almamız mümkün. Alacağımız bu puanların Avrupa yolunda bize fayda sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.
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