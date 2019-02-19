19 Şubat 2019, Salı
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İki puan bıraktık
Giriş Tarihi: 19.02.2019
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Fırat Aydınus’a sert tepki gösterip, “Kadıköy’de 2 puan bıraktık” dedi.
Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Fenerbahçe karşılaşmasının hakemlerini sert bir dille eleştirdi. Başkan Kulluk, Skrtel'in Zuta'ya müdahalesinin sarı kartla geçiştirilmesinin taraflı tarafsız herkesi isyan ettirdiğini söyledi. VAR hakemlerinin neden Fırat Aydınus'u uyarmadığının en çok eleştirilen konuların başında yer aldığını kaydeden Kulluk, bu kararların spor kamuoyunun vicdanını yaraladığını vurguladı. Hilmi Kulluk, "Kadıköy'de iki puan bırakmak zorunda kaldık" derken, Adis Jahovic'e gösterilen kırmızı kartla ilgili spor kamuoyunun vicdanını tamir edecek bir kararın çıkmasını, iyi niyetle beklediklerinin de altını çizdi.
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