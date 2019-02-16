16 Şubat 2019, Cumartesi

ATİKER KONYASPOR

Aykut Kocaman: Çalıştırıcısını değiştirdikten sonra farklı Fenerbahçe var

F.Bahçe, çalıştırıcısı değiştikten sonra iyi maçlar oynuyorlar
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019

'in 22. haftasında ile karşılaşacak olan 'da Aykur Kocaman maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şöyle;

"'nin hemen skoru elde etme çabası var. Dilimi ısırarak söylemem gerekiyor ama şu ana kadar ilk yarılarda henüz gol yemedik. Kendi değerlerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu rakibimize bir şekilde kabul ettirebilmek amacında olacağız."

"Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı değiştikten sonra özellikle iç sahada büyük bir değişim var. Olumlu değişiklikler var. Bugün deplasmandayız. Fenerbahçe iç sahadaki değişim özelliklerini kullanmaya çalışacak."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Atiker Konyaspor: Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin Atiker Konyaspor: Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin
Adalet herkese eşit olmalı "Adalet herkese eşit olmalı"
Süper Lig'de Suarez vakası! Rakibini ısırdı... Süper Lig'de Suarez vakası! Rakibini ısırdı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör