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Aykut Kocaman: Çalıştırıcısını değiştirdikten sonra farklı Fenerbahçe var
Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 Giriş Tarihi: 16.02.2019
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykur Kocaman maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.
Aykut Kocaman'ın açıklamaları şöyle;
"Fenerbahçe'nin hemen skoru elde etme çabası var. Dilimi ısırarak söylemem gerekiyor ama şu ana kadar ilk yarılarda henüz gol yemedik. Kendi değerlerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız. Kendi oyunumuzu rakibimize bir şekilde kabul ettirebilmek amacında olacağız."
"Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı değiştikten sonra özellikle iç sahada büyük bir değişim var. Olumlu değişiklikler var. Bugün deplasmandayız. Fenerbahçe iç sahadaki değişim özelliklerini kullanmaya çalışacak."
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