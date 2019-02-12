13 Şubat 2019, Çarşamba

ATİKER KONYASPOR

"Adalet herkese eşit olmalı"

Adalet herkese eşit olmalı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 11.02.2019

“Adalet herkese eşit olmalı” diyen Asbaşkan , penaltılarının verilmemesine isyan etti.

Atiker Kkonyaspor'da maçı hakemlerine tepki dinmiyor. Sahasında Malatya ile 1-1 berabere kalarak bariz hakem hataları sonucunda puan kaybettiklerini vurgulayan As Başkan , "Yediğimiz golden önce top rakip oyuncudan taca çıkmasına rağmen, hakem Malatya lehine veriyor. Uzatmalarda öne geçebileceğimiz bir pozisyon yaşanıyor. Hakem VAR'a gidiyor ve net penaltıyı vermiyor. Adalet herkese eşit olmalı. adaleti, can yakana da, canı yanana da mutlaka lazım olacak ve oluyor" diye konuştu.
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