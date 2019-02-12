13 Şubat 2019, Çarşamba
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"Adalet herkese eşit olmalı"
Giriş Tarihi: 11.02.2019
“Adalet herkese eşit olmalı” diyen Asbaşkan Recep Çınar, penaltılarının verilmemesine isyan etti.
Atiker Kkonyaspor'da Malatya maçı hakemlerine tepki dinmiyor. Sahasında Malatya ile 1-1 berabere kalarak bariz hakem hataları sonucunda puan kaybettiklerini vurgulayan As Başkan Recep Çınar, "Yediğimiz golden önce top rakip oyuncudan taca çıkmasına rağmen, hakem Malatya lehine veriyor. Uzatmalarda öne geçebileceğimiz bir pozisyon yaşanıyor. Hakem VAR'a gidiyor ve net penaltıyı vermiyor. Adalet herkese eşit olmalı. Futbolun adaleti, can yakana da, canı yanana da mutlaka lazım olacak ve oluyor" diye konuştu.
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