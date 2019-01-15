15 Ocak 2019, Salı

ATİKER KONYASPOR

Konya’da Kocaman hedef

Konya’da Kocaman hedef
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2019

’nın tecrübeli stoperi , ile şampiyon olabileceklerini söyledi

'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle yeniden çıkışa geçen 'da tecrübeli stoper , iddialı açıklamalarda bulundu. Demirok, ilk hedeflerinin Avrupa kupalarında yer almak olduğunu ve Aykut Kocaman idaresindeki yapılanmayla şampiyonluk ve Avrupa kupaları hedefini gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

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