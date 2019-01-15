Konya’da Kocaman hedef

Konya’nın tecrübeli stoperi Uğur Demirok, Aykut Kocaman ile şampiyon olabileceklerini söyledi

Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle yeniden çıkışa geçen Konyaspor'da tecrübeli stoper Uğur Demirok, iddialı açıklamalarda bulundu. Demirok, ilk hedeflerinin Avrupa kupalarında yer almak olduğunu ve Aykut Kocaman idaresindeki yapılanmayla şampiyonluk ve Avrupa kupaları hedefini gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduklarını vurguladı.