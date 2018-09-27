    27 Eylül 2018, Perşembe

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

    A. Konyasporda Göztepe hazırlıkları
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 27.09.2018

    , Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

    Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda dün deplasmanda Yeni Amasyaspor'u 5-2'lik farklı bir skorla mağlup ederek 4'üncü tura yükselen , 'in 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

    Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda Yeni Amasyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular takımdan ayrı olarak yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma hareketleri, pas çalışması ve 5'e 2'nin ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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