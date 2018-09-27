Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda dün deplasmanda Yeni Amasyaspor'u 5-2'lik farklı bir skorla mağlup ederek 4'üncü tura yükselen Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden devam etti.



Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda Yeni Amasyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular takımdan ayrı olarak yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma hareketleri, pas çalışması ve 5'e 2'nin ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.