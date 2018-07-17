    17 Temmuz 2018, Salı

    ATİKER KONYASPOR

    Mehdi Bourabia Sassuolo'da!

    Konyaspordan İtalyaya gitti
    ATİKER KONYASPOR
    Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 Giriş Tarihi: 17.07.2018

    Atiker Konyaspor geçtiğimiz sezon 550 bin Euro'ya kadrosunda kattığı 'nın 2 milyon 250 bin Euro'ya ’ya transfer olduğunu açıkladı.

    lu futbolcu , 2 Milyon 250 bin Euro karşılığında İtalya Seri A takımlarından 'ya transfer oldu.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilerek şöyle denildi:

    "Futbolcumuz Mehdi Bourabia'nın İtalya Seri A takımlarından Sassuolo'da oynamak istediğini yönetim kurulumuza bildirmesi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız. Oyuncumuzun Sassuolo'ya transferi 2 milyon 250 bin Euro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia'ya Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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