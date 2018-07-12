    13 Temmuz 2018, Cuma

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Aylar sonra Traore’yi oynatmaktan dolayı mutluyuz

    Aylar sonra Traore’yi oynatmaktan dolayı mutluyuz
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 12.07.2018

    Spor Toto Süper Lig takımlarından , Bolu kampında oynadığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı. Teknik Direktör , her açıdan güzel bir hazırlık maçı olduğunu söyledi.

    Yeni sezon çalışmalarını Bolu'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından , ilk hazırlık maçını Romanya 1. Lig takımlarından CSMS Iaşi ile yaptı. Karşılaşmayı Konyaspor, 80. dakikada Mustapha Yatabare ve 86. dakikada Moryke Fofana'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

    Maç sonrasında değerlendirme yapan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü , "Genç arkadaşlarımız vardı, hepsini oynattık. Çok ağır antrenmanlar yapıyoruz. Yapacağımız işler çok önemliydi. Burada çok sevindiğimiz şeylerden bir tanesi; Traore'yi oynattık aylar sonra. Ondan dolayı mutluyuz. Bize göre her açıdan çok güzel bir hazırlık maçı geçti. Çok iyiydi, memnunuz" dedi.

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