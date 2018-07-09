11 Temmuz 2018, Çarşamba
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Atiker Konyaspor Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Giriş Tarihi: 09.07.2018
Atiker Konyaspor, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Atiker Konyaspor, 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Fenerbahçe, Sivasspor, Kayserispor gibi takımlarım formalarını giyen Taşkıran, Süper Lig'de 91 kez forma şansı buldu. Yeşil beyazlı ekibin yeni transferi Ertuğrul Taşkıran için bonservis bedeli ödenmediği belirtildi.
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