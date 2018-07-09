    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    ATİKER KONYASPOR

    Atiker Konyaspor Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

    Konyaspor Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
    ATİKER KONYASPOR
    Giriş Tarihi: 09.07.2018

    Atiker Konyaspor, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Atiker Konyaspor, 28 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Fenerbahçe, Sivasspor, Kayserispor gibi takımlarım formalarını giyen Taşkıran, Süper Lig'de 91 kez forma şansı buldu. Yeşil beyazlı ekibin yeni transferi Ertuğrul Taşkıran için bonservis bedeli ödenmediği belirtildi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
    A. Konyaspor, hazırlıklarını Geredede sürdürüyor A. Konyaspor, hazırlıklarını Gerede'de sürdürüyor
    Çalımbay: En fazla 4-5 transfer istiyoruz Çalımbay: En fazla 4-5 transfer istiyoruz
    Atiker Konyaspor Serkan Kırıntılı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı Atiker Konyaspor Serkan Kırıntılı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı
    BİZE ULAŞIN