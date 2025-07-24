Pyunik-Györi ETO maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ederken, gözler bu kez Pyunik-Györi ETO arasındaki karşılaşmaya çevrildi. İki ülke futbolunun önemli temsilcileri, Avrupa sahnesinde tur atlayabilmek için sahaya çıkıyor. İki ayaklı oynanacak bu zorlu eşleşmede, taraflar rövanşa avantajlı çıkmanın planlarını yapıyor. Peki, Pyunik-Györi ETO maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PYUNİK-GYORI ETO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Konfernas Ligi 2. eleme turunda oynanacak Pyunik-Györi ETO maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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