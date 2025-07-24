UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başlıyor. Omonia Nicosia, 2. Eleme Turu'nda Torpedo Kutaisi'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Omonia Nicosia - Torpedo Kutaisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia - Torpedo Kutaisi maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Omonia Nicosia ile Torpedo Kutaisi, 2. Eleme Turu maçında mücadele edecek. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Omonia Nicosia - Torpedo Kutaisi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Omonia Nicosia - Torpedo Kutaisi MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Omonia Nicosia - Torpedo Kutaisi maçı 24 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.