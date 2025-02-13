UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kopenhag sahasında Heidenheim'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kopenhag - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off ilk maçında Kopenhag ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Heidenheim maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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