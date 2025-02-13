UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Celje sahasında APOEL Nicosia'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Celje - APOEL Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celje - APOEL Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Play-off ilk maçında Celje ile APOEL Nicosia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celje - APOEL Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Celje - APOEL Nicosia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celje - APOEL Nicosia maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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