UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Heart of Midlothian FC sahasında Petrocub Hincesti'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 6. haftada Heart of Midlothian FC ile Petrocub Hincesti kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heart of Midlothian FC - Petrocub Hincesti maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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