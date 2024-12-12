UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Astana Ortalyq Stadyumu'nda Chelsea'yi ağırladı. Maç saatinde Kazakistan'da -10 dereceye düşen hava sıcaklığı sebebiyle buz tutan zemin üzerinde oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla İngiliz ekibi oldu.

Teknik direktör Enzo Maresca'nın ilk 11'de tamamen rotasyona gittiği mücadelede Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Guiu, 18. dakikada kendi kalesine Maroçkin ve 39. dakikada Veiga kaydetti. Astana'nın tek golü ise 45. dakikada Tornasov'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte, Konferans Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Chelsea 5'te 5 yapmış oldu ve 15 puanla liderliğini sürdürdü. Astana ise 4 puanla 26. sırada kaldı.