UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos sahasında HJK Helsinki'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Panathinaikos - HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Panathinaikos - HJK Helsinki maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. haftada Panathinaikos ile HJK Helsinki kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Panathinaikos - HJK Helsinki MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - HJK Helsinki maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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