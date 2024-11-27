UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Pafos'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fiorentina - Pafos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Pafos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 4. haftada Fiorentina ile Pafos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Pafos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Pafos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Pafos maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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