UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Petrocub sahasında Rapid Wien'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Petrocub - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Petrocub - Rapid Wien maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. haftada Petrocub ile Rapid Wien kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Petrocub - Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Petrocub - Rapid Wien MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Petrocub - Rapid Wien maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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