UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Hearts sahasında Heidenheim'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hearts - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 3. haftada Hearts ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hearts - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hearts - Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hearts - Heidenheim maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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