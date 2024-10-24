Celje Teknik Direktörü Albert Riera, UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'i ağırlayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"BİZİ İYİ BİR MAÇ BEKLİYOR"

Kağıt üzerinde 11'ler var ama futbol sahada oynanıyor. Sahada oyunu kontrol etmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Defansta da çok iyi olmamız gerekiyor. Bizi iyi bir maç bekliyor.

"BAŞAKŞEHİR DE GALATASARAY GİBİ..."

Başakşehir de Galatasaray gibi topa sahip olmayı seviyor. Biz de bugün topa sahip olmak istiyoruz. Gol yemeden maçı tamamlamak ve kazanmak istiyoruz.