UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vikingur sahasında Cercle Brugge'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Vikingur - Cercle Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vikingur - Cercle Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 2. haftada Vikingur ile Cercle Brugge kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vikingur - Cercle Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vikingur - Cercle Brugge MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vikingur - Cercle Brugge maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.