UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. The New Saints sahasında Astana'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, The New Saints - Astana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

The New Saints - Astana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 2. haftada The New Saints ile Astana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, The New Saints - Astana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

The New Saints - Astana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

The New Saints - Astana maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.