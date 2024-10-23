UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Panathinaikos - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Panathinaikos - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 2. haftada Panathinaikos ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Panathinaikos - Chelsea MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panathinaikos - Chelsea maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

PANATHİNAİKOS - CHELSEA MAÇI CANLI İZLE