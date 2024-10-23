UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. KAA Gent sahasında Molde'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, KAA Gent - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 2. haftada KAA Gent ile Molde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, KAA Gent - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAA Gent - Molde MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

KAA Gent - Molde maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAA GENT - MOLDE MAÇI CANLI İZLE