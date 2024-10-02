Konferans Ligi'nde Lugano ile HJK Helsinki karşı karşıya gelecek. Peki, Lugano - HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

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Konferans Ligi'nde heyecan başladı. Lugano ile HJK Helsinki kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lugano - HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUGANO - HJK HELSINKI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lugano - HJK Helsinki maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.