UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Servette ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Servette - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Servette - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Servette ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Servette - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SERVETTE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Servette - Chelsea maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.