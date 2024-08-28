Panathinaikos - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Panathinaikos ile Lens karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Lens maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2024- 14:29