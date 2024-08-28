UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Helsinki sahasında Klaksvik'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Helsinki - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Helsinki ile Klaksvik kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Helsinki - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELSINKI - KLAKSVIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Helsinki - Klaksvik maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.