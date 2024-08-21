Lens - Panathinaikos maçı ne zaman, hangi kanalda? | Konferans Ligi

Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lens ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Lens - Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2024- 19:40