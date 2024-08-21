UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kopenhag sahasında Kilmarnock'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kopenhag - Kilmarnock maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kopenhag - Kilmarnock maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Kopenhag ile Kilmarnock kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Kilmarnock maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - KILMARNOCK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Kilmarnock maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.