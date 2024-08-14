Vitoria Guimaraes - Zürich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vitoria Guimaraes sahasında Zürich'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Vitoria Guimaraes - Zürich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vitoria Guimaraes - Zürich maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Vitoria Guimaraes ile Zürich karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Vitoria Guimaraes - Zürich maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

VITORIA GUIMARAES - ZURICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vitoria Guimaraes - Zürich maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.15'te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.