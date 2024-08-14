Banik Ostrava - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Banik Ostrava sahasında Kopenhag'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Banik Ostrava - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Banik Ostrava - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Banik Ostrava ile Kopenhag karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Banik Ostrava - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BANIK OSTRAVA - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Banik Ostrava - Kopenhag maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.