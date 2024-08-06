Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Paksi SE sahasında Mornar Bar'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paksi SE - Mornar Bar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Paksi SE ile Mornar Bar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Paksi SE - Mornar Bar MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paksi SE - Mornar Bar maçı 7 Ağustos Çarşamba günü TSİ 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.