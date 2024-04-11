Viktoria Plzen - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Viktoria Plzen - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Viktoria Plzen ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Viktoria Plzen - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Viktoria Plzen - Fiorentina maçı 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.