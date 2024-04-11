UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Aston Villa ile Lille karşı kozlarını paylaştı.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi 2-1 kazandı.
Aston Villa'nın gollerini 13. dakikada Ollie Watkins ve 56. dakikada John McGinn kaydetti.
Lille'in tek golünü ise 84. dakikada Bafode Diakite'den geldi.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı 60. dakikada oyuna dahil oldu.
Rövanş maçı 18 Nisan'da Fransa'da oynanacak.
Turun galibi yarı finalde Olympiakos - Fenerbahçe eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.