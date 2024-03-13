Viktoria Plzen - Servette maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen sahasında Servette'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Viktoria Plzen - Servette maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Viktoria Plzen - Servette maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Viktoria Plzen ile Servette karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Viktoria Plzen - Servette maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

VİKTORİA PLZEN - SERVETTE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Viktoria Plzen - Servette maçı 14 Mart Perşembe günü TSİ 20:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.