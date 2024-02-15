Sturm Graz - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sturm Graz sahasında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sturm Graz - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Sturm Graz ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Sturm Graz - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

STURM GRAZ - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sturm Graz - Slovan Bratislava maçı 15 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.