UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Günün öne çıkan mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Norveç ekibi Bodo/Glimt ile 2-2 berabere kaldı.
ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
Sturm Graz (Avusturya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-1
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-2
Olympiakos (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-0
Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-2
Servette (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-0
Real Betis (İspanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-1
Ajax (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2
Maccabi Haifa (İsrail)-Gent (Belçika): 1-0
Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 21 ve 22 Şubat'ta oynanacak.