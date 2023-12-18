Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu!

Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi'nde heyecan play-off ile devam ediyor. Avrupa'nın üç numaralı turnuvasında play-off eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2023- 16:31