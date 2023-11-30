Spartak Trnava - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Spartak Trnava sahasında Ludogorets'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Spartak Trnava - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spartak Trnava - Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Spartak Trnava ile Ludogorets karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Spartak Trnava - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SPARTAK TRNAVA - LUDOGORETS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spartak Trnava - Ludogorets maçı 29 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.