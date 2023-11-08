Club Brugge - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Club Brugge - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Club Brugge sahasında Lugano'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Club Brugge - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2023- 16:01