Gent - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Gent - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gent sahasında Breidablik'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gent - Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 26.10.2023- 22:04