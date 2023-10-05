UEFA Konferans Ligi C Grubu 2. maçında Viktoria Plzen deplasmanda Astana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 2'de 2 yaptı.

UEFA Konferans Ligi C Grubu 2. hafta maçında Kazakistan ekibi Astana sahasında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

V. Plzen'e galibiyeti getiren golleri Tomas Chory ve Lukas Kalvach kaydetti. Astana'nın tek golü ise Marin Tomasov'dan geldi.

Bu sonucun ardından V. Plzen 2'de 2 yaptı ve 6 puana yükseldi. Astana ise bu haftayı da puansız kapattı.

Grubun 3. haftasında Astana 26 Ekim Perşembe günü deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak. Yine aynı gün Viktoria Plzen ise Dinamo Zagreb deplasmanında sahne alacak.