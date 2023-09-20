Karabağ - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. H Grubu'nda Karabağ evinde Molde'yi ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Karabağ - Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karabağ - Molde maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. H Grubu'nda Karabağ FK ile Molde FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Karabağ FK - Molde FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

KARABAĞ FK - MOLDE FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Molde maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45 başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.