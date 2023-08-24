Fenerbahçe Twente maçı sonrası Joseph Oosting: Her şey bitmiş değil!

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Twente'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-1 kazanırken, konuk ekibin teknik direktörü Joseph Oosting maçın ardından açıklamalarda bulundu. Oosting, "Her şey bitmiş değil." ifadelerini kullandı.

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Fenerbahçe ile sahalarında oynayacakları rövanş maçına ilişkin, "Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil" dedi.

Twente, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 5-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 5-1'lik mağlubiyeti beklemediklerini aktaran Oosting, "Aslında planlı gidiyordu maç 1-0 öne geçtik. Beklemediğimiz bir kırmızı kart yedik ve o oyunu değiştirdi. Sonra da kontrollü gidiyorduk. 3-1 olunca oyunu kaybettik. 5-1'lik skor hiç beklemediğimiz bir skor" şeklinde konuştu. Rövanş maçı hakkında da konuşan Oosting, "Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil" ifadelerini kullandı.