UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Maribor'da teknik direktör Damir Krznar açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, "Kaybedecek bir şeyimiz yok. Futbolda her şey mümkün, geçmiş bunu gösterdi sayısız kere ve buna inanarak sahaya çıkıyoruz." dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Maribor, yarın sahasında Fenerbahçe'yi Ljudski Vrt Stadyumu'nda TSİ 21.15'te konuk edecek. Mücadele öncesinde Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar ile futbolculardan Jan Repas, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Damir Krznar, ilk maçın sonucunun kendileri için iyi olmadığını ifade ederek, "Kaybedecek bir şeyimiz yok, kaybedeceğimizi Türkiye'de kaybettik zaten, ama sürpriz yapmaya çalışacağız, risk alacağız. İki gol eksiğimiz var ama pozitif sonuç için çalışmamız gerekecek ve cesur olmalıyız. Futbolda her şey mümkün, geçmiş bunu gösterdi sayısız kere ve buna inanarak sahaya çıkıyoruz" diye konuştu.

Krznar, Fenerbahçe'ye karşı sabırlı olarak atak geliştirmeye çalışacaklarını belirterek, "Böylesi güçlü bir rakip karşısında maçı hazırlamak da oynamak da çok zor ama risk almaya hazırız. Bu da çok aceleci olacağımızın anlamına gelmez'' şeklinde konuştu.

Josip İlicic'in henüz tam olarak hazır olmadığını kaydeden Krznar, ilk 11'de yer almayacağını ve karşılaşmanın ikinci yarısının sonlarına doğru oyuna dahil olabileceğini söyledi.

JAN REPAS: OLUMLU SONUCA ULAŞABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM

Jan Repas ise ilk maça göre farklı bir sonuç göreceklerini ifade ederek, taraftarların takımın 12'nci oyuncusu olduğunu sözlerine ekledi. Repas, "Fenerbahçe'nin gücüne şahit olduk. Ama takım olarak mücadele edersek olumlu sonuca ulaşabileceğimize inanıyorum'' dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Maribor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını ise tamamladı. Teknik direktör Damir Krznar yönetimindeki idman düz koşu ile başladı. Koordinasyon çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.