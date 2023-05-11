UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında AZ Alkmaar'ı yarı final maçında konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, West Ham United - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında West Ham United ile AZ Alkmaar kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - AZ Alkmaar maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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