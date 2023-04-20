UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nice sahasında Basel'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nice - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice - Basel maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Nice ile Basel kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Basel maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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